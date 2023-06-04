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Сегодня, 15:32

Агент Васютина заявил, что футболист остается в «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Дубровин, агент 28-летнего вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал о планах своего клиента.

«Александр остается в «Зените». Планы большие — стать первым номером в следующем сезоне. Нет ли опасений, что у Александра будет мало игровой практики? Нет опасений. Все вратари — люди. В конкуренции родится №1. Сезон начинал Кержаков. Он не давал повода для своей замены. Это логично, что тренерский штаб его не менял. В следующем сезоне все может измениться. Главное — смотреть аналитику. Александр ничем не уступает Михаилу. Он моложе. Почему он должен волноваться? Есть ли интерес к Александру со стороны других клубов РПЛ? Интерес есть, но Саша сейчас сконцентрирован на «Зените». Он петербуржец, ходил на Вираж. Начал играть в «Зените», может быть, не так много. Он собирается дальше идти к своей мечте — стать первым номером. Александр во всех матчах выглядел отлично. Так что нет смысла что-то менять», — приводит слова Дубровина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний вратарь провел за «Зенит» четыре матча, пропустил четыре мяча и один раз отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vasyutina-aleksandr-ostaetsya-v-zenite/
Александр Васютин
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