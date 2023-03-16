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Сегодня, 18:15

Агент Васютина заявил, что пока рано говорить о будущем футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент вратаря «Зенита» Александра Васютина Александр Дубровин высказал мнение о будущем футболиста.

«Рано говорить о будущем Александра. Прошло пару игр, где не всегда все получалось. Но это только начало весеннего периода, поэтому не думаю, что пришло время оценивать состояние игры Александра. В команде хорошая внутренняя конкуренция, которая позволяет развиваться Васютину. Нужно посмотреть чуть подольше, как пойдут дела у команды. Очень интересный кейс получился с «Юргорденом». В современных условиях некоторые европейские клубы начинают пользоваться незащищенностью российских клубов в период санкций. Спор заключался в том, что «Юргорден» должен был предоставить деньги за аренду, но потом они сослались на якобы отказ шведских банков переводить деньги в Россию из-за политической обстановки. «Зенит» смог предоставить все доказательства и отстоять свои права», — приводит слова Дубровина Sport24.

«Зенит» выиграл дело у шведского «Юргордена» в Палате по разрешению споров ФИФА. Васютин выступал в Швеции в сезоне-2021/22, но за аренду «Юргорден» так и не заплатил.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-16-agent-vasyutina-rano-govorit-o-budushchem-aleksandra-v-zenite-khoroshaya-konkurentsiya-kotoraya-pozvolyayet-razvivatsya
Александр Васютин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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