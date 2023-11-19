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19 ноября, 23:38

Агент вратаря «Зенита» Васютина рассказал об интересе «Мольде» и «Юргордена» к игроку

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина рассказал об интересе шведских клубов к футболисту.

«Нет ли тревоги за будущее Васютина в «Зените»? Нет тревоги, но, к сожалению, пока он не играет. Третьим вратарем он не будет. Александр не совершал никаких результативных ошибок, в отличие от своих конкурентов, он неплохо выглядит, лучше конкурентов отражает пенальти, быстрее ногами. Пока просто не совсем понятно, почему он находится на скамейке запасных. Но футбол — это конкуренция. Поэтому просто терпим, работаем и смотрим вперед.
Есть ли вариант с возвращением Александра в Швецию? Он возможен. Главное, чтобы клуб соответствовал амбициям. По Саше действительно периодически спрашивают шведские и датские клубы. Они в принципе следят за ситуацией. Он достаточно успешно выступал в Швеции, а шведский чемпионат сейчас, наверное, посильнее российского. Норвежский «Мольде» и шведский «Юргорден» мониторят ситуацию. Датский «Норшелланн» тоже», — приводит «РБ Спорт» слова Дубровина.

В сезоне-2023/24 Васютин провел 5 матчей за «Зенит» во всех турнирах, пропустил 7 голов и отыграл 2 встречи на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего россиянина в 400 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Александр Васютин
Футбол
ФК Зенит
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