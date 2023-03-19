Агент Янку высказался о возможности возвращения футболиста в «Ахмат»

Траян Гергишан, агент нападающего «Ахмата» Габриэля Янку, заявил, что решение о возможном возвращении футболиста в грозненский клуб будет принято летом.

«На данный момент будущее Янку неизвестно. Мы посмотрим летом и решим, вернется ли он в «Ахмат», — приводит Sport24 слова агента.

«Ахмат» выкупил Янку у «Вииторула» в начале 2021 года. Нападающий провел за грозненский клуб 14 матчей и забил 2 гола. С начала 2022 года он отдавался в аренду различным румынским клубам. В данный момент Янку выступает за «Херманнштадт». Его соглашение с «Ахматом» рассчитано до лета 2024 года.