Агент Яннулиса считает, что игрок летом может вернуться к вариантам со «Спартаком» и «Динамо»

Футбольный агент Василис Панагиотакис рассказал, что несколько лет назад «Спартак» и «Динамо» проявляли интерес к греческому защитнику Димитрису Яннулису и поделился мнением.

«В зимнее трансферное окно переход Яннулиса в Россию невозможен, до лета он должен оставаться в Англии. А летом посмотрим, что будет, может, он перейдет в «Спартак» или «Динамо». Около двух лет назад от них был интерес по Димитрису, возможно, летом мы вернемся к этим вариантам. Сам Яннулис примет предложение из России, ему это интересно. Греки любят русских, так что никаких проблем не возникнет», — приводит слова Панагиотакиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Димитрис Яннулис выступает за «Норвич» в «Чепионшипе» и провел за английский клуб шесть матчей и не отметился результативными передачами.