Агент Яннулиса заявил, что трансфер футболиста в Россию возможен этим летом

Футбольный агент Василис Панагиотакис заявил, что трансфер защитника «Норвича» Димитриса Яннулиса в Россию вполне возможен этим летом.

«Мы по-прежнему ведем разговоры с двумя российскими клубами, но сейчас слишком рано для предложений или конкретики. Более подробно можно будет говорить по поводу трансфера в Россию в конце мая», — приводит слова Панагиотакиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Димитрис Яннулис провел в составе «Норвича» 23 матча и заработал четыре желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.