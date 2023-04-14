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14 апреля, 23:19

Агент Яннулиса заявил, что трансфер футболиста в Россию возможен этим летом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Василис Панагиотакис заявил, что трансфер защитника «Норвича» Димитриса Яннулиса в Россию вполне возможен этим летом.

«Мы по-прежнему ведем разговоры с двумя российскими клубами, но сейчас слишком рано для предложений или конкретики. Более подробно можно будет говорить по поводу трансфера в Россию в конце мая», — приводит слова Панагиотакиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Димитрис Яннулис провел в составе «Норвича» 23 матча и заработал четыре желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-transfer-yannulisa-v-rossiyu-obsudim-v-kontse-maya-est-interes-ot-dvuh-klubov/
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