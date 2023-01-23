Агент Хаджикадунича отреагировал на возможное обращение «Ростова» в суд из-за аренды игрока в «Мальорку»

Агент защитника Денниса Хаджикадунича Валид Фаур в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном обращении «Ростова» в суд из-за аренды игрока в «Мальорку».

«Я ничего не знаю о том, что «Ростов» планирует обратиться в суд. Почти год я пытался найти наилучший вариант сделки для «Ростова». Были три команды из Великобритании, которые хотели подписать Денниса, но никто не хотел иметь связь с российскими командами! У меня нет магической силы, чтобы наладить отношения между странами», — сказал Фаур «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Ростов» не давал разрешения на переход Хаджикадунича на правах аренды.

Соглашение защитника с «Ростовом» рассчитано до конца текущего сезона.