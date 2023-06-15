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Сегодня, 18:38

Ахметов заявил, что больше всего хочет играть в Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» и сборной России Ильзат Ахметов рассказал, что все еще мечтает уехать в европейский чемпионат.

«Конечно, мечта уехать в европейский чемпионат все еще жива. Всегда мечтал поиграть в команде из топ-5 лиг Европы, но пока, я думаю, это тяжело будет сделать. Надо просто работать, выкладываться — все по воле Всевышнего. В каком чемпионате больше всего хотелось бы поиграть? В Испании, наверное», — приводит слова Ахметова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Ахметов провел за «Краснодар» 39 матчей, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-zat-ahmetov-mechta-uehat-v-evropu-vse-eshhe-zhiva-bol-she-vsego-hotelos-by-poigrat-v-ispanii/
Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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