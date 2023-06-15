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Сегодня, 18:38

В «Оренбурге» заявили, что главным тренером команды после ухода Лички станет Ярошик

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» заявил, что главным тренером команды после ухода Марцела Лички станет Ирши Ярошик.

«Личка пока ни с кем не попрощался. Идет общение и переговоры. Понятно, что если Личка уйдет в «Динамо», то мы не можем сидеть на месте. Главным тренером станет Ярошик. Есть опция выкупа, если Личка согласится уйти, то от нас ничего не будет зависеть», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее сообщилось, что Личка возглавит московское «Динамо».

Под его руководством «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками.

ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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