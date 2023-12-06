Акинфеев рассказал, от кого ему достался 35-й номер

Игорь Акинфеев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, почему он всю клубную карьеру провел под 35-м номером.

«35-й номер в моей карьере появился довольно-таки легко, — вспоминает Акинфеев. — Под ним играл Руслан Нигматуллин, когда в аренде был полгода. Потом, когда я перешел в основной состав, мне давали сумку с вещами на сборы. Мне дали 35-й номер. Я особо значения не придавал: «Ну, дали и дали». В дубле у меня вообще 56-й был. Я не считаю нужным на какие-то цифры смотреть: 1-й, 10-й, 20-й... Главное, чтобы человек играл, и играл хорошо. Мне дали этот номер и потом, когда Веня Мандрыкин ушел, мне предлагали 1-й, но как-то я с ним сроднился уже. Понятно, в сборной 1-й все время был, потому что нельзя было под своим играть. В юношеских командах тоже все время 1-й был, а здесь как-то мне стал родной, и я не хотел его менять. Вся моя карьера прошла под ним, и так получается, что он счастливый для меня».

За основной состав ЦСКА Акинфеев дебютировал в 2003 году, когда ему еще не исполнилось 17 лет.

6 декабря на «СЭ» и YouТube-канале «Вышли!» был опубликован четвертый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть четвертую серию