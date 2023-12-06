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Сегодня, 13:26

В «Динамо» высказались о возможности перехода Сутормина из «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересу клуба к полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину.

«Интерес к Сутормину? No comments. Сейчас не будем обсуждать, за кем мы следим. Не исключаю переход Сутормина в «Динамо»? Ничего исключать нельзя», — приводит слова Гафина Sport24.

Ранее сообщалось, что в 29-летнем футболисте заинтересованы четыре клуба РПЛ: ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

Сутормин играет за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел за сине-бело-голубых 12 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 1,8 миллиона евро.

Источник: Sport24
Алексей Сутормин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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