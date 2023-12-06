Акинфеев вспомнил первый день в основе ЦСКА: «Боялся выйти из номера, мылся в раковине»

Игорь Акинфеев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, как проходили его первые дни после перевода в основной состав ЦСКА.

Валерий Газзаев впервые привлек Акинфеева к тренировкам с первой командой в 2002 году. Голкиперу тогда было 16 лет.

«Мы едем на базу в Архангельское, я ставлю сумку на первом этаже, мне дают ключ, но перед этим мне говорят: «Зайди на второй этаж к Валерию Георгиевичу», — вспоминает Игорь. — Я захожу, встреча длилась, наверное, секунд тридцать ровно. Там дым коромыслом у Валерия Георгиевича — сигаретки покуривал. Не сигары, а сигареты. Он сказал: «Ну что, молодой, готов?» Я говорю: «Валерий Георгиевич, готов». Все. Наш разговор прошел так. Я, конечно, не выходил из номера — боялся. Мылся тоже в раковине у себя в Архангельском. В душ даже не ходил. Гусев, все там ходят, ну как? Шкета какого-то привезли».

6 декабря на «СЭ» и YouТube-канале «Вышли!» был опубликован четвертый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть четвертую серию