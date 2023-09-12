Акинфеев рассказал, почему не уехал играть за границу

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу того, что провел всю карьеру в чемпионате России и не уехал за границу.

«Это все отголоски людей, которые думают за тебя. Я считаю, что я вообще не должен ни о чем жалеть. Да, может быть, бывают какие-то моменты и в играх, и в жизни, которые ты осмысливаешь и понимаешь, что нужно было где-то поступить по-другому. Но что касается «уехать за бугор» — никогда в жизни для меня не было приоритетом. Знаю, что есть много мнений: «Испугался, никому не нужен, посредственный» Да! Всем так говорю: «Вы на 100 процентов правы». Ни одна минута моей футбольной карьеры, которая была с пяти лет... Я ни о чем не жалею, это мой путь, я его выбрал. Наверное, пожелаю его каждому», — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале ЦСКА.

Летом 2023 года вратарь заявлял, что рассчитывает играть в ЦСКА до 2028 года. Действующий контракт с клубом истекает летом 2024 года.

37-летний Акинфеев является игроком ЦСКА с 2003 года. Вместе с командой он 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2004/05 он привел клуб к победе в Кубке УЕФА.