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Сегодня, 19:06

Акинфеев заявил, что не собирается заканчивать карьеру

Виктория Кравченко
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о своем будущем. Он признался, что пока не планирует завершать карьеру.

— В следующем сезоне какие планы? Вы играете, все нормально?

— А какие могут быть планы, если у меня контракт? Многие говорят, что пора бы закончить. Но я заканчивать не собираюсь и еще буду радовать хотя бы семью своей игрой, — цитирует Акинфеева сайт РФС.

37-летний голкипер играет в ЦСКА с 2003 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне Акинфеев провел 29 матчей в РПЛ, 11 из которых отстоял на ноль.

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
4
35
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