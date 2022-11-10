Актер Баринов — о предстоящем матче «Локомотива»: «Спартак» — команда, на которую не надо настраиваться»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Спартака».

«Спартак» всегда хороший раздражитель. Только на это я и надеюсь в предстоящем матче. Надеюсь, что-нибудь ребята придумают. Не будет простой победы. «Спартак» — команда, на которую не надо настраиваться, хотя не знаю, какое сейчас настроение в «Локомотиве», — сказал Баринов «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 12 ноября. Начало — в 19.30 мск.

После 16-го тура чемпионата России красно-зеленые (13 очков) находятся на 14-м месте, красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.