Агент Барбоза: «Есть команды, которые хотят подписать Дзюбу, но не высказываются публично»

Португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» высказался об интересе «Торпедо» и «Рубина» к российскому нападающему Артему Дзюбе.

«Все зависит от клуба. Если стало известно об интересе какой-то команды к Дзюбе, значит того хотели сами клубы. Профессиональный клуб работает, договаривается, а не делает публичные заявления. Я считаю, что это непрофессионально делать заявления раньше времени, перед тем как договорился. Уверен, есть команды, которые хотят подписать Дзюбу, но не высказываются об этом публично. Судить по тому, что появляется в прессе не стоит», — сказал Барбоза «СЭ».

7 ноября было объявлено, что Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.