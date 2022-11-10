Агент Барбоза: «Есть команды, которые хотят подписать Дзюбу, но не высказываются публично»

10 ноября, 16:50
Португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» высказался об интересе «Торпедо» и «Рубина» к российскому нападающему Артему Дзюбе.
«Все зависит от клуба. Если стало известно об интересе какой-то команды к Дзюбе, значит того хотели сами клубы. Профессиональный клуб работает, договаривается, а не делает публичные заявления. Я считаю, что это непрофессионально делать заявления раньше времени, перед тем как договорился. Уверен, есть команды, которые хотят подписать Дзюбу, но не высказываются об этом публично. Судить по тому, что появляется в прессе не стоит», — сказал Барбоза «СЭ».
7 ноября было объявлено, что Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.
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Основные источники исследования