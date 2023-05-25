Актер Баринов: «Правильно, что «Локо» продлил контракт с Дзюбой»

Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов доволен, что клуб продлил контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

«Правильно, что продлили контракт! «Локомотив» начал выигрывать с появлением Дзюбы и Галактионова. Команда сразу выстроилась, и теперь все равняются на Артема. Он один из лидеров! Хорошо, что его сохранили — он нужен клубу.

Но главное, чтобы он не потерял интерес. Потому что наступает момент, когда ты видишь свой потолок. Надеюсь, он не относится к сербам и хорватам, которые подписывали контракты и сразу бросали играть», — цитирует артиста Sport24.

25 мая московский клуб продлил соглашение с Дзюбой до 2024-го.