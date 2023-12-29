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Сегодня, 04:17

Алаев: «Головин вышел на новый уровень»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев назвал российских игроков, которых считает лучшими в футболе в 2023 году.

«Назову несколько ребят. Отметил бы Акинфеева, потому что Игорь — настоящий пример для всех. В 2023 году Акинфеев выиграл Кубок России и серебро РПЛ. Для меня он — человек-икона, личность. Преклоняюсь перед ним. Дай бог, чтобы Акинфеев как можно дольше был примером для всех футболистов.

Также выделил бы Головина. Саша вышел на новый уровень, стал лидером команды из топового европейского чемпионата. Головин является нашим главным представителем в топ-5 чемпионатах», — цитирует Sport24 Алаева.

Источник: https://sport24.ru/football/news-608238-glava-rpl-alayev-nazval-dvukh-luchshikh-rossiyskikh-futbolistov-v-2023-godu
Александр Головин
Игорь Акинфеев
Футбол
Александр Алаев
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