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Сегодня, 03:24

Петржела: «Российских тренеров в Европе еще лет 10 точно не будет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что в ближайшие 10 лет у российских тренеров нет шансов получить работу в Европе.

«Мое мнение, что российских тренеров в Европе еще лет 10 точно не будет, это невозможно. Они могут получить работу только в Китае или Саудовской Аравии, но в этих странах нет футбола, туда едут зарабатывать деньги», — цитирует «РБ Спорт» Петржелу.

С 1 января 2024 года Леонид Слуцкий приступит к работе с «Шанхай Шэньхуа» в Китае. Последним местом работы тренера был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-rossijskih-trenerov-v-evrope-eshhe-10-let-tochno-ne-budet/
Властимил Петржела
Футбол
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