Алаев высказался о слухах, что переход Коваленко в «Локомотив» может сорваться из-за давления «Газпрома»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал слухи о том, что переход полузащитника «Крыльев Советов» Александра Коваленко в московский «Локомотив» может сорваться из-за давления со стороны «Газпрома».

«Я слухи не комментирую, только официальную информацию. Кто кому звонил, и о том, что Коваленко вообще должен был перейти в «Локомотив», мне не известно. Первый раз об этом звонке «Газпрома» слышу. Коваленко — очень талантливый футболист. Хочется, чтобы он прогрессировал в том клубе, который он выберет. Надеюсь, что никакие иные силы не помешают развитию его карьеры», — приводит слова Алаева Sport24.

В прошедшем сезоне Коваленко провел 30 матчей в составе «Крыльев Советов», забил два мяча и отдал три результативные передачи.