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Сегодня, 19:06

Алаев высказался о слухах, что переход Коваленко в «Локомотив» может сорваться из-за давления «Газпрома»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал слухи о том, что переход полузащитника «Крыльев Советов» Александра Коваленко в московский «Локомотив» может сорваться из-за давления со стороны «Газпрома».

«Я слухи не комментирую, только официальную информацию. Кто кому звонил, и о том, что Коваленко вообще должен был перейти в «Локомотив», мне не известно. Первый раз об этом звонке «Газпрома» слышу. Коваленко — очень талантливый футболист. Хочется, чтобы он прогрессировал в том клубе, который он выберет. Надеюсь, что никакие иные силы не помешают развитию его карьеры», — приводит слова Алаева Sport24.

В прошедшем сезоне Коваленко провел 30 матчей в составе «Крыльев Советов», забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-23-pervyy-raz-slyshu-alayev-o-tom-chto-gazprom-yakoby-mozhet-sorvat-perekhod-kovalenko-v-lokomotiv
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Александр Алаев
Александр Коваленко
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