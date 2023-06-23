Новый главный тренер «Динамо» Личка обратился к болельщикам

«Динамо» в Telegram-канале опубликовало обращение нового главного тренера команды Марцела Лички к болельщикам.

«Дорогие болельщики «Динамо» Москва! Вчера я стал новым главным тренером вашей любимой команды. Хочу сказать вам, что буду прикладывать все усилия, чтобы команда показывала интересную игру, на которую вам было бы приятно смотреть. Будем пробовать радовать вас хорошими результатами и забивать голы, потому что голы в футболе доставляют удовольствие, как игрокам, так и вам, болельщикам. И по итогу получается хороший результат. Спасибо большое! Увидимся на стадионе!» — говорится в обращении.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.