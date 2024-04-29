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29 апреля, 23:52

Алаев заявил, что матчи следующего сезона РПЛ могут начать транслировать в Китае

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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о возможном сотрудничестве российского футбола с китайским рынком.

— Была информация, что матчи РПЛ могут начать транслировать в Китае. Развивается ли эта тема?

— Да, развивается. Нам поступило предложение, которое нас не устроило. Сейчас мы работаем с другими провайдерами, которые готовы сделать предложение.

— На какой стадии переговоры?

— Ждем оффер от одной большой китайской компании.

— Потенциально, матчи следующего сезона РПЛ могут начать транслировать в Китае?

— Да, — приводит «РБ Спорт» слова Алаева.

После 26 сыгранных туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» (50) уступает сине-бело-голубым по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо» (47).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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