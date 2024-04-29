Агент Гарсия: «Пока по Мойзесу не было предложений от других клубов»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса, заявил об отсутствии предложений от других клубов по его клиенту.

Действующий контракт 29-летнего бразильца с красно-синими рассчитан до конца сезона-2025/26. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

«Пока по Мойзесу не было предложений от других клубов», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Мойзес перешел в ЦСКА летом 2022 года. Всего за армейцев он провел 67 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.