Агент Гарсия: «Пока по Мойзесу не было предложений от других клубов»

29 апреля, 23:58
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса, заявил об отсутствии предложений от других клубов по его клиенту.
Действующий контракт 29-летнего бразильца с красно-синими рассчитан до конца сезона-2025/26. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
«Пока по Мойзесу не было предложений от других клубов», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».
Мойзес перешел в ЦСКА летом 2022 года. Всего за армейцев он провел 67 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.