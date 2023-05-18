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18 мая, 20:20

Алдонин оценил возможный трансфер Чалова в Европу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о перспективах нападающего армейцев Федора Чалова перейти в клуб из европейского чемпионата в летнее трансферное окно.

«В случае Чалова все зависит от конкретного предложения. Конечно, если будет маячить какой-то хороший вариант, то с точки зрения карьеры, собственных амбиций, возможного участия в еврокубках, имеет смысл обратить на это предложение внимание. Но просто так рваться куда-то, ехать просто, чтобы ехать... Думаю, это не вариант для Феди. Стоит ли рассматривать варианты уровня «Базеля» или нацеливаться на более топовый клуб? Я сейчас не очень пристально слежу за швейцарским чемпионатом, но если «Базель» играет в еврокубках, то почему нет? У игрока должны быть амбиции, он должен расти в конкурентной среде. Еврокубки — возможность проявлять себя на высоком уровне, поэтому я считаю, что в этом плане нужно брать от своей карьеры все. Если есть такой вариант», — приводит слова Алдонина «Спорт День за Днем».

25-летний Чалов — воспитанник ЦСКА. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает Чалова в 10 миллионов евро.

В нынешнем чемпионате России Чалов провел 27 матчей, забил 17 голов и сделал 5 ассистов. С точки зрения забитых мячей форвард проводит свой лучший сезон в карьере.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aldonin-otsenil-vozmozhnyy-transfer-chalova-v-evropu-
Евгений Алдонин
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ФК ЦСКА (Москва)
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