Алдонин оценил возможный трансфер Чалова в Европу

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о перспективах нападающего армейцев Федора Чалова перейти в клуб из европейского чемпионата в летнее трансферное окно.

«В случае Чалова все зависит от конкретного предложения. Конечно, если будет маячить какой-то хороший вариант, то с точки зрения карьеры, собственных амбиций, возможного участия в еврокубках, имеет смысл обратить на это предложение внимание. Но просто так рваться куда-то, ехать просто, чтобы ехать... Думаю, это не вариант для Феди. Стоит ли рассматривать варианты уровня «Базеля» или нацеливаться на более топовый клуб? Я сейчас не очень пристально слежу за швейцарским чемпионатом, но если «Базель» играет в еврокубках, то почему нет? У игрока должны быть амбиции, он должен расти в конкурентной среде. Еврокубки — возможность проявлять себя на высоком уровне, поэтому я считаю, что в этом плане нужно брать от своей карьеры все. Если есть такой вариант», — приводит слова Алдонина «Спорт День за Днем».

25-летний Чалов — воспитанник ЦСКА. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает Чалова в 10 миллионов евро.

В нынешнем чемпионате России Чалов провел 27 матчей, забил 17 голов и сделал 5 ассистов. С точки зрения забитых мячей форвард проводит свой лучший сезон в карьере.