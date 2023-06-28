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Сегодня, 11:54

Алдонин сообщил, что с удовольствием бы принял участие в Братском кубке

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал «СЭ» возможное участие в Братском кубке между армейцами и «Динамо».

«Хочу ли я сыграть в Братском кубке? Это не от меня зависит. Если у ЦСКА возникнет желание, они смогут меня пригласить. Интересно ли мне сыграть в таком матче? В зависимости от состава. Если соберут всех ребят, с кем я играл, то, конечно, с удовольствием приму участие. Это не может быть неинтересно», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

ЦСКА и «Динамо» проведут 2 матча в рамках Братского кубка: 8 июля команды сыграют на «ВЭБ Арене», а 9 июля — на «ВТБ Арене».

Евгений Алдонин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
0
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