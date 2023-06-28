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Булыкин: «Хотел бы еще посмотреть, как Овечкин играет за «Динамо»

Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» оценил идею проведения Братского кубка между бело-голубыми и ЦСКА.

«Мне хотелось бы посмотреть не на игру основных составов с приглашенными звездами, а на матч легенд. Мне нравятся такие игры. Можно посмотреть, кто в какой форме находится, вспомнить, кто чего добился в футболе. Молодежь посмотрит на тех легенд, которые были в свое время очень популярны и создавали историю футбола. Этот формат соревнований будет очень полезен в России», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Также Булыкин считает, что все клубы должны чтить ветеранов и приглашать их на футбольные матчи, как это происходит в Европе.

«Игроков, которые недавно были популярны, но уже закончили карьеру, нужно обязательно звать участвовать в таких матчах. Они отдали очень много клубу и российскому футболу. Болельщики захотят на них посмотреть. Я бы еще хотел посмотреть на то, как Александр Овечкин играет за «Динамо». Но, думаю, ему это не особо интересно. Хотел бы я сам сыграть в таком турнире? Подобные матчи пока не стали постоянным форматом, но с удовольствием принял бы в них участие», — добавил он.

ЦСКА и «Динамо» проведут серию игр в честь 100-летия обществ. Соревнование пройдет в формате двух матчей. Первая игра состоится 8 июля в 13:30 на «ВЭБ Арене» вторая — на следующий день в то же время на «ВТБ Арене».

Александр Овечкин
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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