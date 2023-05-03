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Мацукатов: «Воспитанники «Краснодара» заслужили какие-то шансы, но трудно спорить с Галицким»

Мацукатов оценил игру «Краснодара» во второй части сезона-2021/22
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Воспитанник «Краснодара» Алекс Мацукатов оценил игру команды во второй части сезона-2021/22.

«Очевидно, что в классе мы уступали. Где-то результаты — стечение обстоятельств, удача. Но мы отдавали все силы, не хотели уступать. На характере удавалось выжимать победы, пусть не самые яркие, трудовые, которые позволяло добыть нам мастерство. В матче с ЦСКА доигрывало 11 воспитанников. Думал ли, что «Краснодар» начнет делать ставку на них? Мысли такие были. Мы провели неплохой отрезок, бились, и рассчитывали, что молодым будут давать больше игрового времени. Мы не провалились и заслужили какие-то шансы, но случилось как случилось. Думаю, руководство, Сергей Николаевич в первую очередь, решили, что так будет лучше, трудно с этим спорить. Хозяин — барин. Считаю, что есть люди, которые заслуживают и готовы играть в более раннем возрасте. Мое мнение — во второй команде было много футболистов, которые переросли ее уровень и были готовы для главной. Но на это я, мы не могли никак повлиять», — приводит слова Мацукатова Metaratings.ru.

Во второй части сезона-2021/22 Мацукатов провел за «Краснодар» шесть матчей в РПЛ, не отметившись в них результативными действиями и заработав одну желтую карточку. По итогам сезона краснодарский клуб занял четвертое место в чемпионате России.

Источник: https://metaratings.ru/news/macukatov-vospitanniki-krasnodara-zasluzhili-kakie-to-shansy-no-trudno-sporit-s-galickim-248069/
Алекс Мацукатов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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