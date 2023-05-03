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Сегодня, 13:35

Агент Костанцы обсудил с руководством «Крыльев» российское гражданство для игрока

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тайанан Велкер, агент полузащитника «Крыльев Советов» Фернандо Костанцы, рассказал о своем визите в Россию в конце апреля.

«Я посмотрел игру с «Зенитом» и обсудил с руководством «Крыльев» вопросы по российскому паспорту для игрока и продление его контракта. Мы хорошо поговорили. Еще не согласовали условия, поскольку сейчас клуб сконцентрирован на завершении сезона и сохранении места в РПЛ, но договорились продолжить переговоры. Что касается состояния Фернандо после травмы, то он вернется в строй примерно через две недели», — приводит слова Велкера Metaratings.ru.

Действующее соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано до лета 2025 года. Бразильский футболист забил два гола в последних трех турах РПЛ, но получил травму в матче с «Пари НН». Следующий матч самарцы проведут 7 мая на выезде против «Краснодара».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-fernando-kostancy-obsudil-s-rukovodstvom-krylev-rossiiskoe-grazhdanstvo-dlya-igroka-i-prodlenie-kontrakta-248080/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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