Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

Дюков: «Неправильно, что Федун пропускает который по счету исполком»

Telegram Дзен

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на то, что экс-владелец «Спартака» Леонид Федун регулярно пропускает заседания исполкома, членом которого является.

«Леонид Арнольдович бумаги [о выходе из исполкома] не писал, но он действительно пропускает который по счету исполком. Это, конечно, неправильно. Собираюсь в ближайшее время переговорить с ним и узнать о планах работы в исполкоме. С большим уважением отношусь к Леониду Арнольдовичу, он много сделал для развития футбола, футбол знает, понимает. Его мнение важно для РФС, но от каждого члена исполкома мы ожидаем активного участия», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Ранее Дюков назвал три причины, почему сборная России должна развиваться во время санкций.

Источник: РБ Спорт
Александр Дюков
Леонид Федун
5
Обсудить
Читайте также
Орлов раскритиковал игроков «Зенита» после поражения от «Динамо»
Украинские комментаторы оскорбили российских футболистов в прямом эфире
В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном
Грустный рекорд вылетевшего Кучерова, «обманщик» Боб и шедевр Дадонова с нулевого угла. Что произошло в Кубке Стэнли 30 апреля
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Нобоа рассказал, как ругался с Владимиром Федотовым

Брат Лички рассказал о любви к электросамокатам: «Трачу очень много!»