Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:19

Горшков: «У руководства «Зенита» наверняка были какие-то причины, чтобы убрать Чистякова из состава»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением, почему защитника Дмитрия Чистякова могли вывести из основного состава.

«Честно говоря, у руководства наверняка были какие-то причины для того, чтобы убрать Чистякова из состава. Гадать на кофейной гуще и пытаться строить некие предположения, не зная всей ситуации, достаточно сложно. Но понятно, что после одной, пусть даже грубой, ошибки футболистов так серьезно не наказывают. Значит, имелись и другие основания, например внутренний конфликт», — заявил Горшков RT.

«Зенит» в субботу на своем поле уступил «Ахмату» со счетом 1:2, а ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заменил Чистякова на 32?й минуте матча.

Позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Чистяков выведен из основного состава команды.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1071029-gorshkov-chistyakov-zenit
Александр Горшков (футбол)
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведева сделала тату, но никому его не показывает. Может ли это ей навредить?
Пары в плей-офф Лиги чемпионов — огонь! Уже на стадии 1/8 мы увидим два недавних финала
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур перед ЧМ-2022: «Динамо» — ЦСКА, «Локо» — «Спартак» и другие матчи
Тикнизян: «Надеюсь, что в матче со «Спартаком» заставим наших болельщиков улыбаться»
Бышовец похвалил Кержакова и Одоевского за публичную поддержку Чистякова
Первый тренер Чистякова: «Договорной матч? Бред галимый»
ЦСКА не рассматривает вариант с приглашением защитника «Зенита» Чистякова
Стрепетов: «Если лидеры дадут гарантию, что продолжат играть за «Зенит» — здорово, но мы должны быть готовы к любому повороту событий»
Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит дерби с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Первый тренер Чистякова: «Договорной матч? Бред галимый»

Гришин: «Никакого кризиса у ЦСКА нет, команда играет хорошо»