Первый тренер Чистякова: «Договорной матч? Бред галимый»

Сергей Морев, первый тренер защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о скандальной ситуации с футболистом.

— Общались с игроком после матча?

— Да, позвонил и поддержал Диму после игры. А у тех, кто тогда и сейчас что-то пишут про «Ахмат», в голове ничего нет. Договорной матч? Бред галимый.

Парень — боец, играл со сломанным носом и ни на что не обращал внимания. В спорте может случиться все что угодно. Даже такие ошибки. Возможно, все из-за отсутствия игровой практики. Он все время ждал своего шанса выйти на поле.

— Как относитесь к словам руководства «Зенита», главного тренера и болельщиков?

— Многие болельщики «Зенита» на стороне Димы и всегда поддерживают своего футболиста. Есть и те, кто несут всякую ерунду.

Со словами Александра Медведева полностью не согласен. У всех бывает такое. Зачем вешать все ошибки на одного Диму?

Руководство «Зенита» сейчас некрасиво себя ведет. Тем более, Чистяков, это ваш воспитанник, который всегда душой и сердцем мечтал играть за «Зенит». А сейчас его так поливают. Это некрасиво.

У Димы никогда в голове не было и мысли навредить кому-то. Это видно по его отношению к клубу, — сказал Морев Sport24.

5 ноября «Зенит» на своем поле уступил «Ахмату» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:2, а ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заменил Чистякова на 32?й минуте матча.

Днем позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Чистяков выведен из основного состава команды.