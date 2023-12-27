Александр Горшков: «РПЛ не такой интенсивный чемпионат, из-за этого «Зенит» неудачно выступал в еврокубках»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков рассказал, почему петербуржцы неудачно выступали в еврокубках.

«Возможно, «Зениту» действительно не хватало психологической устойчивости для удачного выступления в Лиге чемпионов. Уровень нашего чемпионата не такой интенсивный, нет самоотдачи в матчах. Игроки у «Зенита» качественные, но на европейской арене не получилось. В РПЛ нет той интенсивности, которая есть в европейских лигах. Наши команды не привыкли проводить матчи на максимальных скоростях. Уровень сопротивления низкий», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Ранее Артем Дзюба заявил, что когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов, то главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак все время запугивал фамилиями. Форвард отметил, что игрокам не хватало психологии.