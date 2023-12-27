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Сегодня, 19:32

«Спартак» предложил болельщикам выбрать название для второй команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболисты «Спартак-2» после матча благодарят болельщиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Болельщики смогут поучаствовать в выборе названия для второй команды «Спартака», сообщается на официальном сайте клуба.

«Спартак-2» — это привычно и понятно. Но, может, у вас есть идея поинтереснее? Поделитесь ей с нами! Важно соблюсти одно условие: в названии обязательно должно присутствовать слово «Спартак», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Вариант названия для второй команды «Спартака» можно предложить в опросе в личном кабинете на официальном сайте красно-белых. Итоговые варианты попадут в финальный этап голосования среди болельщиков.

«Спартак» объявил о возрождении второй команды 25 декабря. Ранее «Спартак-2» был создан в 2013 году, но команду расформировали летом 2022 года.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
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