Семин: «Файзуллаев любит мяч, в этом плане они с Хвичей похожи»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Файзуллаев — одаренный игрок, техничный. Сейчас не так много футболистов, которые смело лезут на соперника, идут обыгрывать один в один, а иногда и больше. Этот навык очень ценится. Главное — не заигрываться. Видно, что Файзуллаев любит мяч, любит с ним работать. В этом плане они с Хвичей похожи», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Файзуллаев присоединился к ЦСКА в конце летнего трансферного окна. На счету узбекистанского игрока 2 гола и 9 результативных передач в 18 матчах за армейцев.