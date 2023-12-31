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Сегодня, 13:14

Гришин: «В РПЛ четыре команды борются за титул, ни в одной европейской лиге такого нет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, на каком уровне находится российский футбол.

«Российский футбол очень хорошего уровня. У нас шесть команд борются за тройку и еще четыре — за чемпионство. Ни в одной лиге такого нет. В Испании есть только «Барселона» и «Реал», в Италии одна-две команды борются за скудетто. Если бы в РПЛ разыгрывались места в еврокубках, эти 6-7 команд бились бы за них. Когда играют лидеры чемпионата, очень интересно смотреть матчи с их участием», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками занимает первое место, на второй строчке располагается «Зенит», у которого 36 очков, а «Динамо» идет на третьей позиции с 32 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Александр Гришин
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