Александр Гришин вернулся в академию ЦСКА

ЦСКА объявил о возвращении Александра Гришина в академию клуба.

50-летний специалист будет работать помощником тренеров команд, которые участвуют в Юношеской футбольной лиге, а также с командой, которой предстоит перейти в ЮФЛ в следующем сезоне.

Гришин работал в академии ЦСКА с 2009 по 2010 год, после чего стал главным тренером дубля армейцев. В мае 2017 года тренер покинул красно-синих и возглавил юношескую сборную России, которой руководил до января 2018 года.

Предыдущим местом работы Гришина был «Долгопрудный», в котором он был ассистентом главного тренера с февраля по май 2022 года.