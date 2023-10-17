Кержаков: «Не понимаю, зачем Виллаш-Боаш запретил мне приходить на базу?!»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, что до сих пор находится в недоумении от решения Андре Виллаша-Боаша запретить ему приходить на базу.

— Какие еще тренерские решения, которые возмущали вас как игрока, теперь понимаете и одобряете? По типу того, что Лобановский-тренер сказал, что согласен с Виктором Масловым, который отчислил Лобановского-игрока.

— Наверное, могу теперь понять то, что в свое время сделал по отношению ко мне Виллаш-Боаш. Принять — вряд ли, но понять — да. Не пойму запрета вообще приходить на базу. Но то, что я не был нужен ему как футболист, нормально — он отвечал за результат. И кто теперь осудит того же Гуса Хиддинка, что он не взял меня на Евро-2008? Он доказал результатом, что все делал правильно.

— Роман Адамов на скамейке был более органичен, чем были бы на его месте вы?

— По результату — наверное. Не знаю, как бы себя вел, но в сборной я никогда не чурался того, что не выхожу на поле. Это — национальная команда.