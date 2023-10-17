Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:15

Кержаков: «Не понимаю, зачем Виллаш-Боаш запретил мне приходить на базу?!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Андре Виллаш-Боаш.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, что до сих пор находится в недоумении от решения Андре Виллаша-Боаша запретить ему приходить на базу.

— Какие еще тренерские решения, которые возмущали вас как игрока, теперь понимаете и одобряете? По типу того, что Лобановский-тренер сказал, что согласен с Виктором Масловым, который отчислил Лобановского-игрока.

— Наверное, могу теперь понять то, что в свое время сделал по отношению ко мне Виллаш-Боаш. Принять — вряд ли, но понять — да. Не пойму запрета вообще приходить на базу. Но то, что я не был нужен ему как футболист, нормально — он отвечал за результат. И кто теперь осудит того же Гуса Хиддинка, что он не взял меня на Евро-2008? Он доказал результатом, что все делал правильно.

— Роман Адамов на скамейке был более органичен, чем были бы на его месте вы?

— По результату — наверное. Не знаю, как бы себя вел, но в сборной я никогда не чурался того, что не выхожу на поле. Это — национальная команда.

Александр Кержаков и&nbsp;Лучано Спаллетти. «В «Зените» считал Спаллетти двуличным. Став тренером, полностью пересмотрел свои взгляды». Интервью Кержакова

Александр Кержаков
Андре Виллаш-Боаш
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
Обсудить
Читайте также
Костомаров рассказал о желании встать на коньки: «Думаю, будет получаться. Хотя и криво-косо, ха-ха!»
Агент Фаджоли заявил, что Николо страдает лудоманией и пройдет курс лечения
В Москве мать 15 детей стала фигуранткой дела о торговле людьми
Марочко сообщил о ротации ВСУ на краснолиманском направлении
Экс-сотрудник ЦРУ заявил о взятии ВС РФ большого количества пленных ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Динамо» Фомин рассказал об общении с Овечкиным

Кержаков рассказал, почему закончил карьеру игрока: «Если бы Луческу не убрали — и я бы еще остался»