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Сегодня, 16:02

Александр Кержаков сравнил уровень футболистов в чемпионатах России и Кипра

Алина Савинова
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Главный тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков считает, что индивидуальное техническое оснащение футболистов чемпионата Кипра не хуже, чем в РПЛ.

«Мне не хотелось бы сравнивать [уровни чемпионатов России и Кипра], но хочу сказать, что индивидуальный уровень футболистов здесь на хорошем среднем уровне, не хуже, чем в РПЛ. Да, есть разные отличия, ментальность, еще какие-то моменты, но это опять-таки то, что я вижу сейчас.

Может, картина в будущем немного изменится для меня, но то, что я анализировал здесь: те матчи, которые смотрел на стадионе, те игры, которые видел по телевизору, работая сейчас с ребятами каждый день, хочу отметить, что уровень оснащенности, индивидуальных технических навыков хороший», — приводит ТАСС слова Кержакова.

8 февраля пресс-служба «Кармиотиссы» объявила о назначении россиянина Кержакова на пост главного тренера команды.

Источник: https://tass.ru/sport/17088423
Александр Кержаков
РПЛ
ФК Кармиотисса
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