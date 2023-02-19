Россиянин Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев подтвердил «СЭ» новость о подаче российским полузащитником «Химок» Александром Зуевым запроса на получение гражданства Казахстана.

«Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой сейчас все стадии, не имею информации. Как он получит гражданство, тогда буду знать. Пока что планомерно готовимся к предстоящим играм с теми футболистами, которые у нас есть в наличии. С Зуевым я не разговаривал. Его представители говорили, что человек заинтересован», — сказал Адиев «СЭ».

Александр Зуев родился в Казахстане и с 2003 по 2005 год выступал за молодежную команду «Тобол». Ранее Казахстанская федерация футбола (КФФ) запросила у Российского футбольного союза информацию по 26-летнему игроку.

В текущем сезоне Зуев провел 16 матчей за подмосковную команду и не отметился результативными действиями.