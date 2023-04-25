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Кокорин: «У меня в «Динамо» 50 голов за 200 матчей, а легенда — Вальбуэна, который три угловых подал»

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Кокорин и Матье Вальбуэна.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поделился мнением о том, почему его не считают легендой «Динамо».

«Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге — Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир. Я один из тех людей которые, что-то там сделали для «Динамо». Но они так не считают. Меня правда цепляет, что есть русские ребята, которые сделали намного больше для «Динамо», чем эти иностранцы, которым [хлопает в ладоши]. Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак подал три угловых в Самбу и второго... Там было два больших темнокожих (имеется в виду Дуглас. — Прим. «СЭ). Ну кто угодно мог подать, они забили. Три угловых подал и все — любимец фанатов. И сразу соскочил на повышение куда-то», — сказал Кокорин в интервью YouTube-каналу Nobel.

Кокорин начал в «Динамо» профессиональную карьеру и выступал за бело-голубых с 2008 по 2016 год. В его активе 203 матча за команду, 50 голов и 26 результативных передач.

Вальбуэна играл за «Динамо» с 2014 по 2015 года. На его счету 40 матчей, 6 голов и 17 голевых передач.

Источник: Nobel
Александр Кокорин
Матье Вальбуэна
ФК Динамо (Москва)
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