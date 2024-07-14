Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:43

Александр Медведев о разговорах про возможный переход Соболева в «Зенит»: «Народу же надо о чем-то говорить»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в питерский клуб.

«Я вообще никогда тему возможного перехода Соболева в «Зенит» не обсуждал и не собираюсь обсуждать. Разговоры? Ну о чем-то же надо народу говорить, наверное. Соболев приехал на матч «Спартака» в синих кроссовках? Если я выйду в красных кроссовках, это же не будет означать, что я в «Спартак» ухожу», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

Ранее 27-летний Соболев после товарищеского матча с «Динамо» (1:1, пенальти 4:5) не стал отвечать на вопросы СМИ о возможном переходе в «Зенит».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил десять мячей и отдал девять голевых передач в 34 матчах во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
8
Обсудить
Читайте также
Биография Роуз Намаюнас: жизнь и карьера экс-чемпионки UFC с литовскими корнями
Испанские и английские СМИ «воюют» перед финалом Евро-2024
Politico сообщила о разочаровании Зеленского встречей с Байденом на саммите НАТО
Бронзовый подвиг Суареса и роковая «паненка» Дэвиса. Что произошло в матче Канада – Уругвай на Кубке Америки
Фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
Летная негодность: что могло стать причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Чистяков: «Уверен, у новичков «Зенита» большое будущее в клубе»
«Енисей» обыграл КАМАЗ в первом туре первой лиги
Нигматуллин считает, что Максименко может уехать в Европу вслед за Сафоновым
Источник: сумма отступных за Глушенкова составляет 30 миллионов евро для европейских клубов
Барриос — о победе «Зенита» в Суперкубке: «Путь к трем трофеям — повторению успеха прошлого сезона — начался в этот день!»
Тюкавин — Максименко о Соболеве: «Ну что, ушел этот фраер ваш, 7-й номер?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Андрей Мостовой: «Требл в новом сезоне? Думаю, что «Зенит» способен на это»

«Акрон» в товарищеском матче обыграл «Антальяспор»