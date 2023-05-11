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Сегодня, 18:05

Александр Мостовой оценил шансы Андрея Мостового продолжить карьеру в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой оценил шансы полузащитника «Зенита» Андрея Мостового продолжить карьеру в Европе.

«Я об Андрее Мостовом услышал впервые довольно давно. Сами понимаете, фамилия Мостовой — это довольно-таки звонкая, громкая фамилия для нашей страны. Он еще в «Долгопрудном» играл, когда я одним из первых обратил на него внимание. И уже тогда сказал, что через некоторое время он будет играть в нашей Премьер-Лиге. Кстати, на это никто не обратил внимание и не помнит об этом. Мне было приятно, что однофамилец с такой звучной фамилией будет продолжать «дело Мостовых». Для меня неудивительно, что он играет в «Зените», в РПЛ. Сейчас закрепился в составе питерцев, имея такую конкуренцию. Конечно, он может играть в Европе. Я про Головина тоже одним из первых сказал, что он может заиграть в Европе, если уедет. За отъездом в Европу, правда, стоят многие моменты: когда можно, когда нельзя уехать, в какую страну, в какую команду попал. Заиграл бы Андрей Мостовой в Испании? Мог бы. Второй Мостовой в Испании — было бы сильно», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 25-летний Мостовой сыграл в 25 матчах чемпионата России, забил восемь голов и отметился пятью результативными передачами. Также Мостовой в третий раз стал чемпионом России с «Зенитом», который досрочно оформил чемпионство в сезоне-2022/23.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-mostovoi-vtoroi-mostovoi-v-ispanii-eto-bylo-by-silno-250239/
Александр Мостовой
Андрей Мостовой
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