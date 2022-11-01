Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:30

Мостовой ответил на критику Заремы: «Не знаю, кто это»

Александр Мостовой ответил на критику Заремы Салиховой
Константин Белов
Корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Новости

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил Зареме Салиховой, которая ранее заявила, что не доверила бы ему тренировать даже хомяков.

«Не знаю, кто это. Знаю только, что это жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна. Если бы она не была жена Федуна, то кто бы ее знал? Не могу отвечать на комментарии людей, которые приближают себя к футболу. За всю жизнь видел огромное количество таких людей», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ».

Зарема Салихова. Зарема ответила Мостовому: «Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
3
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Побег из Парижа: удивительная история чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского
Паоло Ваноли: «Думаю, однажды могу вернуться в «Спартак»
СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем
В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Семин: «Зенит» вызывает восхищение. «Спартак» близок к временам Романцева»