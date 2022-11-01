Мостовой ответил на критику Заремы: «Не знаю, кто это»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил Зареме Салиховой, которая ранее заявила, что не доверила бы ему тренировать даже хомяков.
«Не знаю, кто это. Знаю только, что это жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна. Если бы она не была жена Федуна, то кто бы ее знал? Не могу отвечать на комментарии людей, которые приближают себя к футболу. За всю жизнь видел огромное количество таких людей», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования