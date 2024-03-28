Мостовой: «Головин сейчас с отрывом лучший российский футболист»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин сильно прибавил, играя в «Монако», он точно с отрывом сейчас лучший российский футболист. Я и раньше это всегда говорил. Многим нашим игрокам нужно брать пример с него. Головин не побоялся и уехал в Европу, его многие не поняли, но зато сейчас мы видим результат», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 25 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.