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28 марта, 18:10

Булыкин: «Если «Краснодар» проиграет «Локомотиву», то могут распрощаться и со вторым местом»

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«За полторы недели Мурад Мусаев может поставить другую игровую схему и привести футболистов в хорошее физическое состояние. В принципе, можно успеть за короткий срок подготовить команду. Предстоящий матч будет важен как для «Краснодара», так и для «Локомотива». Отдалится ли «Краснодар» от «Зенита» будет зависеть именно в этом матче. Если «быки» проиграют, то могут распрощаться и со вторым местом. Если выиграют, то еще поборются. Не надо забывать, что у «Локомотива» стоят высокие задачи на этот сезон. Эта игра может придать железнодорожникам уверенность и очко. А при другом раскладе дальше «Локомотиву» будет тяжело физически и психологически», — цитирует Булыкина ODDS.ru.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко. «Локомотив» располагается на 5-й строчке (32 очка).

Источник: ODDS.ru
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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