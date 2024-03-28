Булыкин: «Если «Краснодар» проиграет «Локомотиву», то могут распрощаться и со вторым местом»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«За полторы недели Мурад Мусаев может поставить другую игровую схему и привести футболистов в хорошее физическое состояние. В принципе, можно успеть за короткий срок подготовить команду. Предстоящий матч будет важен как для «Краснодара», так и для «Локомотива». Отдалится ли «Краснодар» от «Зенита» будет зависеть именно в этом матче. Если «быки» проиграют, то могут распрощаться и со вторым местом. Если выиграют, то еще поборются. Не надо забывать, что у «Локомотива» стоят высокие задачи на этот сезон. Эта игра может придать железнодорожникам уверенность и очко. А при другом раскладе дальше «Локомотиву» будет тяжело физически и психологически», — цитирует Булыкина ODDS.ru.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко. «Локомотив» располагается на 5-й строчке (32 очка).