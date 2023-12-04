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Сегодня, 13:21

Мостовой: «Обо мне в люди в Испании больше знают, чем об Абаскале»

Мостовой высказался о Абаскале
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Будущее Абаскаля? Его никто не знал до его назначения в Москве. Кто о нем слышал вообще? Человек никогда не был футболистом. О нем даже в Испании не слышали. Обо мне в люди в Испании больше знают, чем об Абаскале. Нет футбольного прошлого, поэтому такие детские ошибки совершает. Вот и все. Сколько это будет продолжаться? Мне это уже не интересно обсуждать. Пока не надоест все руководству», — приводит слова Мостового Sport24.

34-летний испанский специалист возглавляет красно-белых с июня 2022 года. В феврале «Спартак» объявил о продлении контракта с тренером до лета 2025-го.

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед. Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и демонстративно совершил прыжок ногами вперед в направлении Абаскаля. Главный тренер «Спартака» толкнул косовара. Футболист получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.

Согласно регламенту, Абаскалю может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601680-mostovoy-obo-mne-v-lyudi-v-ispanii-bolshe-znayut-chem-ob-abaskale
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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