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16 мая, 19:37

Мостовой заявил, что никогда в жизни не говорил о желании работать в «Спартаке»

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил, что никогда не говорил о желании работать в системе красно-белых.

Александр Мостовой. Мостовой считает, что «Спартаку» не надо хвастать чемпионствами 90-х. Рабинер громит позицию Царя

«Я никогда не заявлял, что хочу работать в «Спартаке». Наоборот, говорил, что меня туда не зовут ни на какую должность. Но я всегда с иронией к этому отношусь», — приводит Sport24 слова Мостового.

Ветеран понял, что без тренерской лицензии на работу в футбольный клуб его не возьмут.

«И это на моем примере. Двадцать лет отыграл в футбол и десять без футбола — никто никуда не звал. Думаю, может, с бумажкой возьмут, ха-ха», — сказал Мостовой.

12 мая стало известно, что бывший игрок «Сельты» подал документы для обучения в академии РФС. Позже Мостовой допустил, что после учебы может и вовсе не стать тренером.

Источник: Sport24
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
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