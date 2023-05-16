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16 мая, 19:40

Бородюк: «Руководство «Динамо» всю вину свалило на Йокановича, а сами продолжают радоваться жизни»

Бородюк отреагировал на отставку Йокановича с поста главного тренера «Динамо»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Александр Бородюк отреагировал на отставку Славиши Йокановича с поста главного тренера московской команды.

«Есть пословица: «Выигрывает команда — выигрывают игроки, проигрывает команда — проигрывает тренер». Это такая аксиома в футболе. Но, на мой взгляд, в наше время привыкли все сваливать на тренеров, а руководители клубов ответственности вообще не несут. Впечатление такое, что они ни за что не отвечают — только получают деньги. Руководители тоже отвечают за трансферную политику, за селекцию, организационные вопросы. А так получается, что руководство «Динамо» всю вину свалило на Йокановича, а сами дальше продолжают работать, радоваться жизни. Даже с точки зрения футбола — осталось три игры, какой смысл снимать тренера? Они все равно в середине таблицы. Дальше — ни вперед, ни назад. Еще один нелогичный шаг. Они зовут Николича — это вообще не обсуждается! Убрали Йокановича, несите вместе с ним ответственность. Но пример «Динамо» — не единственный в нашем футболе. Подобное происходит во многих командах», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го. Под его руководством в нынешнем сезоне московская команда провела 38 матчей, одержав 16 побед при 14 поражениях и восьми ничейных результатах. После 27 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице с 42 очками.

15 мая «Динамо» объявило, что к оставшимся матчам сезона команду будет готовить Павел Алпатов.

Источник: https://metaratings.ru/news/borodyuk-rukovodstvo-dinamo-vsyu-vinu-svalilo-na-iokanovicha-a-sami-dalshe-prodolzhayut-radovatsya-zhizni-251513/
Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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