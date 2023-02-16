Агент Майсторовича: «Милан счастлив, что выбрал «Динамо»

Футбольный агент Александр Важич рассказал, как Милан Майсторович обживается в «Динамо».

«Майсторович отдает все силы на сборах, старается. Вопрос с жильем? Это будет решено после окончания сборов — он поселится или в отеле, или на тренировочной базе, или снимет квартиру. Могу лишь сказать, что Милан счастлив, что выбрал «Динамо», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

11 января 17-летний серб перешел в «Динамо» из сербской «Войводины».

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.