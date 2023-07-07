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Сегодня, 10:31

Александров — о Гойло в «Зените»: «Если не в ближайшем сезоне, то в следующем станет основным вратарем»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Пари НН» Виктор Александров поделился мнением о перспективах экс-вратаря нижегородцев Никиты Гойло в «Зените».

«У него хороший прогресс в «Нижнем», заслужил приглашение обратно. Уверен: у Никиты все будет хорошо. Если не в ближайшем сезоне, то в следующем станет основным. Длинная передача у Гойло — одна из лучших, что я видел. Может, только Акинфеев с Сафоновым превосходят. Не сказал бы, что и в остальных аспектах проседает», — приводит слова Александрова Sport24.

«Зенит» в мае объявил, что 24-летний голкипер вернется в команду из «Пари НН». Он является воспитанником петербуржцев.

В прошедшем сезоне Гойло провел 11 матчей в РПЛ, пропустил 18 мячей и дважды отстоял на ноль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-06-aleksandrov-o-goylo-v-zenite-yesli-ne-v-blizhayshem-sezone-to-v-sleduyushchem-stanet-osnovnym-vratarem
Виктор Александров
Никита Гойло
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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