Александров — о Гойло в «Зените»: «Если не в ближайшем сезоне, то в следующем станет основным вратарем»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров поделился мнением о перспективах экс-вратаря нижегородцев Никиты Гойло в «Зените».

«У него хороший прогресс в «Нижнем», заслужил приглашение обратно. Уверен: у Никиты все будет хорошо. Если не в ближайшем сезоне, то в следующем станет основным. Длинная передача у Гойло — одна из лучших, что я видел. Может, только Акинфеев с Сафоновым превосходят. Не сказал бы, что и в остальных аспектах проседает», — приводит слова Александрова Sport24.

«Зенит» в мае объявил, что 24-летний голкипер вернется в команду из «Пари НН». Он является воспитанником петербуржцев.

В прошедшем сезоне Гойло провел 11 матчей в РПЛ, пропустил 18 мячей и дважды отстоял на ноль.